Con el objetivo de agilizar la circulación vehicular en la avenida López Mateos en el sentido de ingreso a la ciudad, la Policía Vial inició este viernes la ampliación del operativo “Contraflujo”, que ahora se extiende de 5 a 8 kilómetros hasta la zona de El Palomar.

Así lo informó el comisario de la corporación, Jorge Alberto Arizpe:

“Va a funcionar, igual, se amplió 3 km más, antes teníamos 5, ahora llegamos a 8 km, llegamos hasta El Palomar y lo que se trata es ayudar a la zona Sur, a todos aquellos automovilistas, ustedes saben bien cómo se pone López Mateos a estas horas de la mañana, toda la gente que entra a trabajar, o que va al Área Metropolitana de Guadalajara, al centro”.

El operativo busca beneficiar principalmente a quienes se trasladan desde el sur del Área Metropolitana de Guadalajara hacia el centro de la ciudad en horas pico.

Las autoridades viales pidieron a los automovilistas que intenten incorporarse al Periférico desde El Palomar que circulen por el carril derecho, ya que el de la izquierda se encuentra delimitado por el camellón central, lo que impide su uso para cambiar de dirección. (Por Edgar Flores Maciel)