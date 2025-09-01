La Universidad de Guadalajara inició este martes su proceso electoral para renovar al Consejo General Universitario y otros órganos colegiados, con una amplia participación de estudiantes en centros metropolitanos y preparatorias regionales.

Desde las 9:00 horas se instalaron 176 mesas de votación y la jornada transcurrió en calma, informó José Manuel Jurado Parres, de la Comisión Electoral.

Este miércoles continuarán las votaciones en preparatorias metropolitanas y centros regionales, mientras que mañana corresponderá a los académicos.

En total se elegirán más de 100 representantes de alumnado, personal académico y directivo, además de consejos de centro y divisionales.

La Comisión Electoral destacó que el proceso fortalece la democracia universitaria. (Por Gricelda Torres Zambrano)