La Universidad de Guadalajara inició este martes su proceso electoral para renovar al Consejo General Universitario y otros órganos colegiados, con una amplia participación de estudiantes en centros metropolitanos y preparatorias regionales.
Desde las 9:00 horas se instalaron 176 mesas de votación y la jornada transcurrió en calma, informó José Manuel Jurado Parres, de la Comisión Electoral.
Este miércoles continuarán las votaciones en preparatorias metropolitanas y centros regionales, mientras que mañana corresponderá a los académicos.
En total se elegirán más de 100 representantes de alumnado, personal académico y directivo, además de consejos de centro y divisionales.
La Comisión Electoral destacó que el proceso fortalece la democracia universitaria. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Arranca elección universitaria en la UdeG con alta participación estudiantil
La Universidad de Guadalajara inició este martes su proceso electoral para renovar al Consejo General Universitario y otros órganos colegiados, con una amplia participación de estudiantes en centros metropolitanos y preparatorias regionales.