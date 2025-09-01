Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el suministro de fármacos corresponde al Gobierno estatal, la coordinadora de Desarrollo Social de Jalisco, Andrea Blanco Calderón, evitó la confrontación y llamó a construir un frente común.

Recordó que al Estado le toca cubrir medicamentos de primer y segundo nivel (con un abasto del 82 por ciento), pero aclaró que los oncológicos dependen de la Federación a través del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi).

Reconoció que el abasto sigue siendo insuficiente, pese a una ligera mejoría.

Organizaciones como Nariz Roja señalaron que el Fonsabi tiene obligación federal de garantizar fármacos de alto costo.

Ante la crisis, el Gobierno de Jalisco ha invertido 158.8 millones de pesos en medicinas oncológicas y apoyos a pacientes.