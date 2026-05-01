En el marco del Plan México la presidenta Claudia Sheinbaum, firmó una serie de decretos orientados a agilizar inversiones, simplificar trámites y fortalecer la certeza jurídica en el país.

“¡Simplificación total! De los requisitos de inversión, una sola ventanilla y el compromiso de que en 90 días tiene que ser autorizada la inversión, evidentemente con el reconocimiento de su firma de que se está cumpliendo con toda la normatividad. Una sola ventanilla máximo 90 días de autorización de la inversión”.

Teniendo como testigo al empresariado nacional y bajo el paraguas del Museo Nacional de Antropología, Sheinbaum destacó que estas acciones buscan garantizar empleo digno, bienestar social y prosperidad compartida. Entre las medidas anunciadas se implementa la creación de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, la simplificación de procesos ante la Cofepris y un acuerdo para fomentar la inversión productiva con cumplimiento fiscal. (Por Arturo García Caudillo)