Con el objetivo de fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial.

“Estos cursos del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial en principio van a ser para diez mil estudiantes, diez mil estudiantes que va a haber un esquema de inscripción donde puedan llevarun propedéutico, y puedan llevarlo de manera presencial en los distintos campus del Tec NM. Es la primera generación, después va a haber muchas más generaciones”.

Este nuevo centro se vincula directamente con la plataforma Saberes MX, puesta en operación recientemente, la cual busca que universidades e instituciones de educación superior ofrezcan cursos gratuitos en línea accesibles para toda la población. Con ello, dijo, se garantiza que el conocimiento y la capacitación tecnológica lleguen a todos los rincones del país. (Por Arturo García Caudillo)