En un ejercicio de autocrítica durante su primer informe de gobierno, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, calificó como una tragedia la crisis de personas desaparecidas en el estado y admitió que aún no se está cerca de resolverla.
Ante el público reunido, el mandatario ofreció una disculpa pública a doña Natividad y a su nieto, familiares de personas desaparecidas, reconociendo las omisiones institucionales en su caso.
“Esa disculpa pública se hizo en la antigua sede del Legislativo y nuevamente la hago frente a todos ustedes por las omisiones que haya habido. Aquí está doña Nati, y van a seguir contando conmigo en todo momento. Mis disculpas públicas nuevamente por ustedes”.
El gobernador recordó que el paquete económico 2026 contempla un incremento del 172% al presupuesto destinado a la atención de víctimas de desaparición, como parte del compromiso de fortalecer la búsqueda, atención y reparación del daño. (Por Edgar Flores Maciel)
