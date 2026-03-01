La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen para elevar a rango constitucional los derechos laborales y de seguridad social de los elementos operativos de la policía estatal.

La iniciativa pretende garantizar que estas prestaciones no dependan de decisiones administrativas o recortes presupuestales, incorporándolas de forma permanente en la Constitución local.

Entre las modificaciones propuestas a los artículos 4 y 8, se establece el derecho a la seguridad pública como garantía para proteger los derechos humanos, así como la obligación del Estado de brindar a los policías prestaciones como seguro de vida, atención médica especializada, fondo de retiro, acceso a vivienda y aumentos salariales progresivos.

Además, el dictamen contempla la creación de un programa estatal de becas educativas en instituciones públicas y privadas para hijos de policías en activo o caídos en cumplimiento de su deber, con el objetivo de fortalecer el bienestar de sus familias. (Por Marck Hernández)