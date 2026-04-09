La misión Artemis II de la NASA concluirá este viernes 10 de abril con el amerizaje de la nave Orion frente a la costa de San Diego, previsto a las 18:07 horas (tiempo del centro de México), tras 10 días en el espacio.

La tripulación, primera en orbitar la Luna en más de 50 años, regresará con información clave sobre la cara oculta del satélite.

Astronautas destacaron la experiencia y el trabajo en equipo durante la misión, que sienta las bases para futuras expediciones lunares y la exploración de Marte.

El operativo de retorno será coordinado por la NASA y fuerzas armadas estadounidenses. (Foto: NASA)