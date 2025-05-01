Un hombre fue despojado de un reloj valuado en más de 850 mil pesos durante un asalto en un restaurante de Colomos Providencia, en Guadalajara.
El ladrón ingresó al lugar y tras localizar a su víctima, le arrebató la pieza y disparó al aire para huir rumbo a avenida Américas, sin que se reporten lesionados.
El afectado no presentó cargos, pero la Fiscalía continúa con la investigación para identificar al responsable.
Asaltan a comensal y le roban reloj de valuado en 850 mil pesos en Colomos Providencia
