Roberto Cantoral fue un célebre cantautor y compositor mexicano, nacido el 7 de junio de 1935 en Tampico, Tamaulipas, y fallecido el 7 de agosto de 2010.

Es ampliamente reconocido por su contribución a la música romántica y su capacidad para escribir canciones que han perdurado a lo largo del tiempo.

Cantoral comenzó su carrera musical en la década de 1950 como parte del dúo Los Hermanos Cantoral y más tarde como miembro del trío Los Tres Caballeros.

Alcanzó gran éxito como compositor, creando algunas de las baladas más icónicas de la música en español.

Entre sus composiciones más famosas se encuentran “El Reloj”, “La Barca” y “El Triste”, interpretadas por grandes artistas como Luis Miguel, José José y Vicente Fernández.

Además de su trabajo como compositor, Cantoral fue un activo promotor de los derechos de los compositores y presidió la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) durante varios años.

Su legado en la música latina es inmenso, y sus canciones siguen siendo interpretadas y admiradas en todo el mundo.