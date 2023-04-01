Un incendio registrado en una bodega de la comunidad de Sayula Pueblo, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, terminó por revelar lo que era un centro de almacenamiento ilegal de hidrocarburo.

​De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el siniestro originó una denuncia ciudadana que alertaba sobre la existencia de combustible almacenado en el inmueble, por lo que se inició una carpeta de investigación por posesión ilícita de hidrocarburo.

El Ministerio Público Federal solicitó a una jueza de distrito, especializada en el Sistema Penal Acusatorio, una orden de cateo para intervenir el predio donde fueron asegurados una camioneta con plataforma calcinada, una estructura metálica tipo plataforma y el inmueble en cuestión.