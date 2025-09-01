La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, actualizó este mediodía la cifra de personas lesionadas y fallecidas producto de la explosión de una pipa de gas en los límites entre la capital y el Estado de México.

“Tenemos 94 personas afectadas, lesionadas, de ellas lamentamos mucho confirmar ocho personas fallecidas, 22 en estado crítico, seis en situación grave, 39 delicados y 19 personas que gracias al trabajo de los doctores, enfermeras y al personal de emergencia, ya se dieron de alta. Por lo tanto, se tiene 67 personas que continúan hospitalizadas”.

Brugada además, anunció seguimiento al caso, un apoyo económico en beneficio de las familias afectadas. (Por Arturo García Caudillo)