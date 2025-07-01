El pedalista mexicano Isaac del Toro ganó la Coppa Sabatini, un día después de haberse proclamado campeón del Giro de la Toscana y completó el triplete en las clásicas italianas de fin de verano, tras haber ganado el domingo, el Gran Premio Industria.

Hoy el “Torito” Mexicano cruzó en solitario a la meta con tiempo de 4h46’56” para conquistar su victoria numero 12 de la temporada en Europa y dijo en italiano estar contento con estos resultados que no son tan normales.

“La verdad no lo se no es tan normal, pero con el apoyo de mi equipo han sido posible estos tres triunfos, me pone contento por ellos que me apoyan siempre. Es Increíble ganar otra Vuelta”

Del Toro correrá el próximo domingo por el Trofeo Matteotti, un competencia de 194 kilómetros. (Por Manuel Trujillo Soriano)