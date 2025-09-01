La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, asegura que los casi cuatro millones de pesos que se gastaron en la celebración del Día de la Torta Ahogada, incluye el tradicional platillo pero también la logística.

“Con mucha claridad, un evento del nivel que se realizó para la torta ahogada, no solo se dan tortas, es un evento que requiere logística, que requiere una organización amplia, muchos materiales, toldos e infraestructura para este evento y, además es un evento que tiene un impacto económico, de acuerdo a la Cámara de Comercio, de siete millones de pesos”.

Ante la crítica de la regidora de Morena, Mariana Fernández, por gastar 150 pesos en cada una de las 25 mil tortas que regalaron, habiendo necesidades urgentes, la alcaldesa señala que una celebración como la que se hizo, ayuda a crear comunidad. (Por Gricelda Torres Zambrano)