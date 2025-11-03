El Protocolo de seguridad en torno al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue el correcto, asegura el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.
“El protocolo no falló, falló. El protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se le va a resguardar para que apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional, quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad”.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explica que hasta ahora no se ha descartado ninguna línea de investigación, aunque la principal sigue siendo delincuencia organizada. Asimismo, señala, los escoltas de Manzo no están detenidos, pero están a disposición y el caso sigue en manos de la fiscalía michoacana. (Por Arturo García Caudillo)
Asegura Sedena que no fueron las Fuerzas Armadas las que fallaron en la protección al alcalde Manzo
