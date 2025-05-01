Para este martes, Jalisco acumuló 19 nuevos casos de sarampión para llegar así a un total de 178 acumulados, permaneciendo como la segunda entidad con mayor número de enfermos. Sin embargo, el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, aseguró que el estado no llegará a los niveles de Chihuahua, donde la cifra de casos de sarampión supera los 4 mil 400.

“La respuesta es no, definitivamente no, tenemos un comparativo de 11 semanas epidemiológicas, las que vivió Chihuahua, sus primeras 11 semanas y las 11 que tiene Jalisco. Chihuahua, para esas mismas 11 semanas, ya tenía alrededor de 2 mil casos y Jalisco tiene 159 casos”.

Según el informe diario de la Secretaría federal de Salud, el estado de Jalisco tiene 913 casos probables de sarampión. (Por Gustavo Cárdenas)