El acoso sexual es un problema que viven a diario las mujeres en México, sin embargo solo dos de cada diez que son agredidas denuncian, asegura la investigadora de la UdeG y coordinadora de Cladem, Guadalupe Ramos.

“No, realmente la estadística que tenemos en cuanto a las denuncias es muy baja, son muy pocas las mujeres que denuncian, es un 20 por ciento solamente de las agresiones que se viven son las que se denuncian, ese 80 por ciento amplio queda fuera de este espectro de la denuncia firme, pero además no solamente es eso, es el tema del acceso a la justicia”.

El acoso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum puso en primer plano este delito que se pretende sea homologado a nivel nacional, pero debe aplicarse una estrategia integral para frenarlo, y cuando suceda, que haya confianza para denunciarlo y capacidad de la autoridad para penalizarlo, sostiene Ramos Ponce. (Por Gricelda Torres Zambrano)