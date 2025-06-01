Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que aunque no tiene confirmación de que ya esté ocurriendo, no hay ni habrá justificación para aumento en el precio de las tortillas.

“Hubo no sé, una persona ahí que dijo que iba a aumentar el precio de la tortilla. No es cierto, ¿eh? No tiene ninguna razón para el aumento en el precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia. No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla. Ningún comercializador de productos puede aprovecharse de una situación internacional para subir el precio de un producto”.

Sin embargo, reconoce, hay otros productos que por temas como heladas, como en el caso del jitomate, por ejemplo, han aumentado su precio, pero por ello mismo se reunirá esta semana a con productores y comercializadores para llegar a un acuerdo.

“Vamos a hacer todo lo necesario para que no haya inflación, incluso lo que estamos haciendo en gasolina y diésel, que es un esfuerzo muy importante”. (Por Arturo García Caudillo)