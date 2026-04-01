El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, participó en la Séptima Reunión de Seguridad Regional realizada en Aguascalientes, donde destacó una reducción del 50 por ciento en homicidios dolosos durante marzo de 2026.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad registró 64 casos en marzo, frente a los 128 reportados en noviembre de 2024, último mes de la administración anterior.

Durante el encuentro, el mandatario expuso ante sus homólogos de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit y Michoacán las estrategias implementadas en Jalisco, entre ellas la coordinación interinstitucional, labores de inteligencia, patrullaje activo, sentencias ejemplares y el fortalecimiento tecnológico.

Lemus estuvo acompañado por el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón; el fiscal estatal, Salvador González; y el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, entre otros funcionarios. (Por Edgar Flores Maciel)