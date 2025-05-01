Jalisco ocupa el nada honroso tercer lugar en la producción de residuos tecnológicos, lamenta la maestra Graciela Domínguez, coordinadora de Sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara.

“Bueno pues te comento que en Jalisco ocupamos el deshonroso tercer lugar nacional en la producción de residuo tecnológico. Eso nos puede generar un gran problema ya en el presente y obviamente a largo plazo todavía más. Se estima que en Jalisco generamos 82 mil toneladas al año, eso equivale, si lo quisiéramos poner en volumen visual, equivale a llenar 12 veces el Estadio Akron”.

La investigadora lamentó que salvo el Ayuntamiento de Zapopan, ni el Gobierno Estatal ni los municipios lleven a cabo campañas de descacharrizacion tecnológica. (José Luis Jiménez Castro)