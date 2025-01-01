A seis años del último incremento en el pasaje del transporte público, el Comité Técnico Tarifario planteará hoy una actualización de la tarifa.

El costo de cada viaje en Tren Ligero, Macrobús y camión quedaría en 14 pesos, de los cuales 11 pesos serían pagados por los usuarios y el resto sería subsidiado

El pasaje pasaría de 9.50 a 11 pesos, informa el periódico Mural.