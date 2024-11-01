Especialistas de la UNAM advirtieron que, aunque en México aumentó la esperanza de vida en las últimas décadas, esto no se ha traducido en mejores condiciones de salud.

Señalaron que persisten brechas en calidad de vida entre regiones y grupos sociales, derivadas de limitaciones en el acceso y calidad de los servicios médicos.

La especialista alertaron sobre el impacto de enfermedades no transmisibles y el aumento de causas externas como violencia, además de que el país mantiene altas tasas de mortalidad evitable, lo que evidencia retos estructurales en el sistema de salud.