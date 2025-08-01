Tras presentar un manifiesto para pedir a la Conagua reconsiderar la construcción del acueducto “Presa Solís–León”, el presidente municipal de Poncitlán, Arturo Asencio, aseguró que sí existe diálogo y acercamiento de los alcaldes de la Ribera de Chapala con directivos de la Comisión Nacional del Agua.

Incluso, que en los próximos días tendrían en sus manos el proyecto técnico de esta obra.

“Hemos tenido un acercamiento con el licenciado Gustavo Figueroa, es quien nos ha estado dando esta información sobre lo que está por acontecer. De hecho, con este acercamiento que nos está dando, que estamos teniendo con él, nos decía que en próximos días vamos seguir teniendo una plática, donde nos den todos los tecnicismos y datos realmente de lo que pudiera generarse con este acueducto ¿no?”.

Los doce alcaldes de la Ribera de Chapala coincidieron en que el acueducto pondría en riesgo la llegada de agua al lago más grande del país. (Por Gustavo Cárdenas)