En dos nuevos operativos en el centro penitenciario de Culiacán, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales volvieron a localizar teléfonos celulares, chips de Telcel, latas de cerveza, cargadores y puntas hechizas.

En una primera revisión, fueron asegurados cuatro teléfonos celulares, de diferentes marcas, un cargador y dos objetos contundentes, en este operativo la Guardia Nacional y el ejército brindaron seguridad externa,

En el segundo operativo efectuado esta mañana, se encontró en uno de los módulos una bolsa con una yerba verde, con las características de la marihuana.