En dos nuevos operativos en el centro penitenciario de Culiacán, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales volvieron a localizar teléfonos celulares, chips de Telcel, latas de cerveza, cargadores y puntas hechizas.
En una primera revisión, fueron asegurados cuatro teléfonos celulares, de diferentes marcas, un cargador y dos objetos contundentes, en este operativo la Guardia Nacional y el ejército brindaron seguridad externa,
En el segundo operativo efectuado esta mañana, se encontró en uno de los módulos una bolsa con una yerba verde, con las características de la marihuana.
Aseguran celulares, alcohol y droga en penal de Culiacán
