Tras la fuga de hidrocarburo en un ducto localizado en la comunidad del Salitre, en el municipio de Zapotlanejo, 10 personas del rancho Evanz fueron evacuadas para realizar las labores de verificación y contención de la gasolina.

El hecho se registró esta mañana en una manguera de alta presión ubicada sobre un arroyo en la calle Maestro Sandoval, a la altura del rancho, informan autoridades de Protección Civil y Bomberos.

La fuga ya se reporta controlada y personal de seguridad física de pemex quedó a cargo de la supervisión y vigilancia del ducto.