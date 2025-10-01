La selección de Cabo Verde derrotó hoy 3-0 a Eswatini, en la última jornada de las Eliminatorias de África, y clasificó, por primera vez en su historia a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Los Tiburones Azules sorprendieron al dejar a Camerún en el 2do lugar y ahora los Leones deberán pelear por su clasificación en un repechaje.

Cabo Verde es el invitado número 22 a la justa Mundialista y el sexto país de África que sella su pasaporte para la fiesta junto con: Ghana, Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia. (Por Manuel Trujillo Soriano)