Aunque solo logró 18 sentencias condenatorias y dejará pendientes casos como el de Eli Castro, El Rancho Izaguirre e Ipejal entre otros, el Fiscal Estatal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, indica que después de ocho años de administración se va con la satisfacción del deber cumplido.

“Siento que nos vamos, el equipo que me acompañó y un servidor, con la satisfacción del deber cumplido. No hicimos un trabajo perfecto porque no somos perfectos, finalmente somos personas, somos hombres y nos equivocamos, pero tenemos que tener presente algo, somos una fiscalía que creció desde cero. La Fiscalía que ahorita se queda y la fiscalía que recibe el nuevo fiscal, no es la fiscalía que nació hace ocho años, hace ocho años éramos seis personas”.

En plena entrega-recepción, De la Cruz Tovar asegura que se quedan tres iniciativas sobre la mesa para que la Fiscalía Estatal Anticorrupción tenga más dientes.

El próximo domingo 15 de febrero lo sustituye Eduardo Cipriano Manzanilla. (Por Gricelda Torres Zambrano)