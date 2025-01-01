La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) anunció el inicio del “Proyecto Portero”, enfocado en desarticular a los cárteles mexicanos que controlan los corredores de contrabando de droga hacia Estados Unidos.

La estrategia busca golpear el sistema de mando y control de las organizaciones criminales mediante una mayor colaboración con autoridades mexicanas.

Como parte de la iniciativa, la DEA puso en marcha un programa de capacitación en un centro de inteligencia fronterizo, donde investigadores de ambos países trabajarán juntos para definir objetivos comunes, coordinar tácticas y fortalecer el intercambio de información.