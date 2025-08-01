Agradece el Gobierno de México la devolución de un manuscrito firmado por Hernán Cortés, que fue robado el siglo pasado y recuperado por el FBI, como explica el asesor de Comunicación de la Presidencia, Alfonso Suárez Del Real.

“Es el Archivo General de la Nación dentro del Programa Mi Patrimonio no se Vende, que ubicando una subasta desde 2015, precisa que se trata de un documento que pertenece a México, lo acreditan con un expediente muy sólido que es el que logra que el día de ayer se haya entregado este documento a nuestra embajada en Washington”.

Este documento que data de febrero de 1527, fue robado del Archivo General de la Nación entre 1985 y 1993 y es el segundo de este tipo, es decir, firmado por Cortés, que el FBI devuelve a México. (Por Arturo García Caudillo)