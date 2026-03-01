El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a varios países enviar buques de guerra al Estrecho de Ormuz para garantizar la navegación tras la advertencia de cierre hecha por el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei.

En un mensaje difundido en la red Truth Social, el mandatario afirmó que Estados Unidos continuará con operaciones militares en la zona y solicitó apoyo de países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido para proteger el tránsito marítimo.

La tensión aumentó tras bombardeos estadounidenses contra objetivos en la isla iraní de Jarg, clave para la exportación petrolera de ese país.

Teherán respondió con amenazas contra infraestructura vinculada a Estados Unidos en Medio Oriente, elevando el riesgo de una crisis energética global.