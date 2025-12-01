Autoridades federales localizaron y catearon un rancho presuntamente utilizado por el crimen organizado en el municipio de Arandas, donde aseguraron armamento, vehículos y animales.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia del Ejército en la comunidad de Cieneguilla, al observar desde el exterior armas y equipo táctico, lo que derivó en una orden de cateo.

En el lugar se aseguraron 24 cargadores, más de 350 cartuchos de grueso calibre, 14 chalecos tácticos, 15 vehículos, 10 caballos, diversas aves y un cocodrilo, entre otros.

El inmueble y los objetos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, sin que se reportaran personas detenidas.