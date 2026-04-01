Una vivienda ubicada sobre avenida Mariano Otero, casi al cruce con Periférico, en la colonia Paseos del Sol, en Zapopan, fue asegurada por la Policía Estatal tras ser señalada como posible invernadero de marihuana.

De acuerdo con el reporte, los elementos realizaban patrullajes de vigilancia cuando dos hombres que se encontraban en el exterior del inmueble huyeron al percatarse de la presencia policial. Los sujetos manipulaban una maceta con una planta con características de este enervante.

Al aproximarse, los uniformados observaron que la puerta de la cochera se encontraba entreabierta, lo que permitió identificar desde el acceso varias plantas con características propias de la marihuana distribuidas en el ingreso de la vivienda.

El hecho fue notificado a un agente del Ministerio Público, quien ordenó la custodia del inmueble mientras se tramita una orden de cateo.

Las autoridades buscan determinar si la finca era utilizada como sitio de cultivo o almacenamiento de la sustancia. (Por Edgar Flores Maciel)