Dos sujetos señalados de estafa, fueron capturados por autoridades municipales de Zapopan, luego de ser acusados por personal de una tienda departamental de haber clonado huellas digitales, para tramitar préstamos en una tienda departamental que cuenta con banco propio, detalla el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos.

“En unos cuadritos de acetatos venían pegados las huellas digitales en, como en silicón, algo algo parecido. Obviamente ésas yo creo que las despegaban del acetato, porque también se les encontró un tubito de pegamento yo creo con eso se los pegaban y era con lo que pues ellos pasaban el dedo en el lector”.

Los sujetos fueron sorprendidos luego de haber conseguido el préstamo de 35 mil pesos, dinero con el que pretendieron después comprar los teléfonos de alta gama en la misma tienda.

El fiscal adelantó que también se investiga una posible colusión de personal de la sucursal, que podría estar relacionado con la entrega de datos y las huellas digitales a los delincuentes. (Por Edgar Flores Maciel)