Un hombre de aproximadamente 75 años fue asesinado a tiros la tarde de este miércoles dentro de su domicilio en la colonia El Manantial, en San Pedro Tlaquepaque.
Vecinos relataron que al menos dos sujetos encapuchados arribaron a la vivienda, tocaron a la puerta y, al abrir el septuagenario, le dispararon, dejándolo sin vida en el pórtico principal.
A la llegada de policías y paramédicos, la víctima fue confirmada sin signos vitales; presentaba al menos tres impactos de bala.
En la zona se implementó un operativo de búsqueda, extendido también a colonias cercanas, aunque hasta el momento solo se cuenta con características mínimas de los responsables.
La Fiscalía de Jalisco investiga el caso y analiza como una de las principales líneas la disputa por terrenos que la víctima mantenía con otras personas, lo que podría estar relacionado con el ataque. (Por Edgar Flores Maciel)
Asesinan a balazos a hombre de la tercera edad en Tlaquepaque
