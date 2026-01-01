Un hombre de aproximadamente 75 años fue asesinado a tiros la tarde de este miércoles dentro de su domicilio en la colonia El Manantial, en San Pedro Tlaquepaque.

Vecinos relataron que al menos dos sujetos encapuchados arribaron a la vivienda, tocaron a la puerta y, al abrir el septuagenario, le dispararon, dejándolo sin vida en el pórtico principal.

A la llegada de policías y paramédicos, la víctima fue confirmada sin signos vitales; presentaba al menos tres impactos de bala.

En la zona se implementó un operativo de búsqueda, extendido también a colonias cercanas, aunque hasta el momento solo se cuenta con características mínimas de los responsables.

La Fiscalía de Jalisco investiga el caso y analiza como una de las principales líneas la disputa por terrenos que la víctima mantenía con otras personas, lo que podría estar relacionado con el ataque. (Por Edgar Flores Maciel)