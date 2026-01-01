El delantero mexicano Raúl Jiménez clavó hoy su primer gol del año nuevo, en la acción de la Liga Premier de Inglaterra que vive la fecha 21 y colaboró para el triunfo del Fulham 2-1 sobre el Chelsea.

Raúl anotó de cabeza su gol 64 en la Liga Inglesa y el número cinco de la temporada al minuto 54, que sirvió para abrir el marcador, el cual empató Liam Delap al 72, pero después Harry Wilson marcó el segundo al 81, para la remontada y la gran victoria del Fulham que así llega a 31 puntos en la octava posición de la clasificación.

En otros juegos el Manchester City no pudo ganar en casa y empató 1-1 con el Brighton. (Por Martín Navarro Vásquez)