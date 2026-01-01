El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sostuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, para dar seguimiento a proyectos de producción energética en la entidad.
Lemus informó que se alcanzaron acuerdos de inversión para el sexenio, con énfasis en energías sustentables, lo que fortalecería la atracción de empresas y centros de datos.
El gobernador adelantó que los anuncios oficiales podrían realizarse este mismo mes.
Jalisco y Sener avanzan en proyectos energéticos con enfoque sustentable
