Un joven de 23 años fue asesinado a tiros durante la madrugada de este miércoles afuera de su domicilio en la colonia Villa Guerrero, en Guadalajara. El ataque ocurrió en la esquina de Isla Cíes e Isla Zanzíbar, donde una ráfaga de disparos de arma larga provocó pánico entre los vecinos.

Al llegar al lugar, paramédicos de la Cruz Verde encontraron al hombre tendido boca abajo, con múltiples impactos de bala. Su perro, que permanecía junto al cuerpo, impidió inicialmente que los socorristas se acercaran.

Policías tapatíos acordonaron la zona y localizaron al menos cinco casquillos percutidos de un fusil de alto poder. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y el móvil del crimen, pues no se reportaron testigos que hayan visto a los agresores.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera que sea identificado y reclamado por sus familiares. (Por Edgar Flores Maciel)