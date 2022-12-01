El coordinador regional del IMSS-Bienestar, Raymundo Cabrera Díaz, fue asesinado a balazos en el Centro de Chilpancingo, Guerrero.

De acuerdo con reportes policiales, el ataque ocurrió cuando hombres a bordo de una motocicleta le dispararon.

La víctima intentó refugiarse en un restaurante, pero fue alcanzada y atacada nuevamente.

En el sitio se localizaron once casquillos percutidos.

El homicidio ocurre pese despliegue de seguridad previo a la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo en la capital guerrerense.