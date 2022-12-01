Un hombre de 36 años fue asesinado a balazos al interior de un domicilio en la colonia Francisco I. Madero, en el municipio de Tlaquepaque.

Elementos de seguridad localizaron a la víctima con vida, pero paramédicos confirmaron su fallecimiento minutos después al detectar que tenía al menos cinco impactos de arma de fuego.

En el lugar se encontraba la esposa del occiso, quien lo identificó ante las autoridades.

Sobre los agresores nada se sabe. (Por Edgar Flores Maciel)