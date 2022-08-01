Un hombre de alrededor de 65 años perdió la vida tras ser atropellado en calles de la colonia La Alameda, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El hecho ocurrió en el cruce de Angostura y Tule, donde vecinos solicitaron auxilio al reconocer a la víctima como habitante de la zona.

A la llegada de paramédicos municipales, el hombre ya no presentaba signos vitales, confirmándose como causa del fallecimiento un traumatismo severo de cráneo.

El conductor involucrado escapó antes del arribo de las autoridades y, de acuerdo con testigos, no se cuenta con datos precisos del vehículo responsable.

Policías municipales acordonaron el área mientras personal forense realizó el levantamiento del cuerpo e inició las diligencias para integrar la investigación y tratar de ubicar al responsable. (Por Edgar Flores Maciel)