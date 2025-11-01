El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela arrebató de manera ilegal derechos petroleros a empresas estadounidenses y que su gobierno buscará recuperarlos.

El Mandatario acusó a Caracas de expulsar a compañías de su país pese al potencial energético de la nación sudamericana.

Por otro lado, el gobierno de Venezuela ordenó a su Armada escoltar embarcaciones que transportan productos petrolíferos ante las amenazas de Trump.

La decisión eleva la tensión bilateral y el riesgo de una confrontación.