Un joven de 27 años fue asesinado a balazos mientras lavaba un vehículo Mercedes Benz en el cruce de las calles Juan Carrasco y Volcán Pelé, en la colonia Lomas del Paraíso III, en Guadalajara.

Testigos relataron que hombres a bordo de una camioneta blanca se acercaron y le dispararon de forma directa antes de huir.

La víctima murió en el lugar tras recibir tres impactos de arma de fuego.

En la escena se localizaron al menos 10 casquillos percutidos.

Elementos de la Policía Municipal y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento de indicios y del cuerpo.

Vecinos mencionaron que el joven había tenido conflictos previos con algunos sujetos de la zona. (Por Edgar Flores Maciel)