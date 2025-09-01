Autoridades de Tamaulipas mantienen alerta permanente por la creciente del Río Pánuco, que podría alcanzar su punto máximo este domingo en Tampico, alertan autoridades de Protección Civil.

Ante la creciente del caudal, piden a la ciudadanía prepararse para una posible evacuación preventiva y confirman que ya se habilitaron refugios temporales en los municipios más expuestos.

Las autoridades mantienen coordinación estrecha con dependencias federales para prevenir riesgos.