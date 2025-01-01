Un tiroteo en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas, Texas, este miércoles dejó una persona muerta. Además, el tirador falleció por una herida de bala autoinfligida.

La Policía de Dallas, informa que al llegar a la escena del tiroteo, encontró a cuatro personas con heridas de bala, dos de las cuales estaban muertas.

El tirador era uno de los fallecidos, mientras que dos personas fueron trasladadas al hospital.