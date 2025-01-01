Un tiroteo en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas, Texas, este miércoles dejó una persona muerta. Además, el tirador falleció por una herida de bala autoinfligida.
La Policía de Dallas, informa que al llegar a la escena del tiroteo, encontró a cuatro personas con heridas de bala, dos de las cuales estaban muertas.
El tirador era uno de los fallecidos, mientras que dos personas fueron trasladadas al hospital.
Tiroteo en centro de detención en Texas deja dos muertos y dos heridos
