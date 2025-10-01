El Gobierno de Jalisco otorgó el Reconocimiento “René Justin Rivial León” 2025 a Carlos Álvarez Bermejillo, presidente ejecutivo de Laboratorios PiSA, por su trayectoria empresarial, ética profesional y contribución al desarrollo económico del estado.

Durante la ceremonia realizada en el Ex Recinto Legislativo, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó la integridad moral y legado empresarial del homenajeado, quien por décadas ha impulsado el crecimiento de la compañía fundada por su padre en 1945.

De 87 años, Álvarez Bermejillo agradeció la distinción y atribuyó su éxito a la constancia, el optimismo y las metas claras. Bajo su liderazgo, PiSA Farmacéutica se consolidó como la empresa más grande del ramo en México, con 14 plantas de producción, más de mil 500 marcas registradas y presencia internacional.

El galardón, instituido en 2022, reconoce a empresarios cuya labor trasciende lo financiero al generar valor social y fortalecer la economía local.

PiSA emplea a más de 30 mil colaboradores y desarrolla programas de responsabilidad social a través de la Fundación Stella. (Por Edgar Flores Maciel)