El director de Tránsito Municipal en Culiacán, Sinaloa, Javier Zazueta Lizárraga, murió tras ser atacado a balazos por un comando mientras circulaba en una camioneta en la sindicatura de Aguaruto.
Tras ser atacado, el jefe policiaco perdió el control del vehículo y chocó contra un poste; aunque fue trasladado con vida a un hospital, falleció por las heridas.
La Secretaría de Seguridad Pública lamentó su muerte y destacó sus treinta y dos años de trayectoria.
Desde septiembre de dos mil veinticuatro, casi sesenta policías han sido asesinados en la región, incluidos seis agentes de tránsito.
Asesinan al director Tránsito Municipal en Culiacán
