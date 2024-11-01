El director de Tránsito Municipal en Culiacán, Sinaloa, Javier Zazueta Lizárraga, murió tras ser atacado a balazos por un comando mientras circulaba en una camioneta en la sindicatura de Aguaruto.

Tras ser atacado, el jefe policiaco perdió el control del vehículo y chocó contra un poste; aunque fue trasladado con vida a un hospital, falleció por las heridas.

La Secretaría de Seguridad Pública lamentó su muerte y destacó sus treinta y dos años de trayectoria.

Desde septiembre de dos mil veinticuatro, casi sesenta policías han sido asesinados en la región, incluidos seis agentes de tránsito.