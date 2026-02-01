La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó la tercera entrega de la Cuenta Pública 2024, en la que determinó que municipios de Jalisco deberán aclarar más de mil 919 millones de pesos observados por el órgano fiscalizador federal.

Entre los municipios con mayores montos por solventar se encuentran Encarnación de Díaz; Bolaños; Ayotlán; El Salto; Cuautitlán de García Barragán; San Pedro Tlaquepaque; Tequila; Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, entre otros, por observaciones relacionadas con el uso de recursos federales.

En el caso del Poder Judicial del Estado, la ASF señaló que deberá aclarar 80.6 mdp por presuntas irregularidades como cesión indebida de obligaciones contractuales a terceros, falta de documentación que acredite la entrega de bienes o servicios, servicios de mantenimiento no ejecutados o que no cumplieron especificaciones, adquisición de equipo de cómputo a precios superiores al valor de mercado y omisión en la aplicación de penas convencionales.

Asimismo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá aclarar 2.3 mdp por pagos en exceso en la conclusión de la Presa El Zapotillo, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tendrá que solventar 889 mil pesos relacionados con pagos en exceso en la construcción del hospital en Tlajomulco de Zúñiga. (Por Marck Hernández)