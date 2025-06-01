Martes de intensa movilización de patrullas y elementos de la Fiscalía de Jalisco, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, registrada en el cruce de las calles Malvas y Obelisco, en la colonia Jacarandas, en Zapopan.

Según informó la comisaría municipal, son cinco vehículos en total de las distintas corporaciones los que realizan una diligencia en un domicilio particular; incluso fue colocado acordonamiento de seguridad.

Se explicó que los elementos de Zapopan no participan directamente en este operativo.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la movilización, el objeto o el porqué del operativo en la finca de la calle Malvas. (Por Gustavo Cárdenas)