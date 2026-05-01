Un hombre de aproximadamente 30 años provocó daños en la estación 200 Años de la Línea 4 del Tren Ligero, luego de perder el control de una camioneta de reciente modelo y chocar contra la malla ciclónica de la infraestructura, en el municipio de Tlaquepaque.

El percance ocurrió sobre la avenida Vía a Manzanillo, casi en su cruce con Periférico Sur.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, quienes confirmaron que el conductor no presentaba lesiones.

Las autoridades señalaron que el hombre se encontraba aparentemente en estado de ebriedad y no pudo explicar cómo ocurrió el accidente.

Elementos de la Policía Vial y personal del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) realizaron la evaluación de daños en la infraestructura de la Línea 4, costos que deberán ser cubiertos por el responsable. (Por Edgar Flores Maciel)