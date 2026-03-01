La Secretaría de Educación Jalisco confirmó que, al corte de este lunes, se mantienen 24 casos positivos de sarampión en planteles de educación básica.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, señaló que en todos los casos se han aplicado medidas de aislamiento únicamente en los grupos afectados, sin necesidad de suspender actividades en turnos completos.

“Estamos con afectaciones solo en grupos, es decir no ha sido necesario afectar a todo el turno en ninguno de los 24 casos. Siguen presentándose en Zona Metropolitana con más frecuencia, y tenemos ya alguna en Atotonilco y en Cihuatlán, el resto están en Área Metropolitana”.

Ante el próximo periodo vacacional y una semana corta por el consejo técnico escolar, las autoridades exhortaron a padres de familia y estudiantes a mantener las medidas preventivas para evitar la propagación del virus. (Por Edgar Flores Maciel)